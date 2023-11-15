Штайнмайер: Путин рассчитывает, что мы забудем об Украине, но этого не будет

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что война в Украине, которую ведет РФ, не будет забыта, несмотря на надежды главы Кремля Владимира Путина, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал на немецко-украинской конференции муниципального партнерства в Лейпциге, сообщает Tagesschau.

"Украина нуждается в нашей поддержке еще больше сейчас, когда на Ближнем Востоке также идет война, а война в Украине больше не получает того внимания, в котором она так остро нуждается. Путин рассчитывает на то, что мир должен забыть об Украине", – сказал Штайнмайер.

По его словам, Германия не должна и не будет делать российскому президенту такую услугу.

﻿ "Мы не смиримся с незаконной и агрессивной войной России", – подчеркнул немецкий президент.

Он добавил, что не только Украина находится под угрозой со стороны российского режима, соседние с ней страны также в опасности.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок развеяла надежды Путина на сокращение поддержки Украины со стороны ЕС из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Кроме того, накануне министр обороны Борис Писториус подтвердил планы новой помощи Германии Украине на сумму не менее 8 миллиардов евро в следующем году.