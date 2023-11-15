Правительство одобрило новый механизм страхования судов с участием британских компаний

Кабинет Министров на заседании 14 ноября принял решение о новом механизме страхования судов от военных рисков, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В министерстве отметили, что принятое правительством решение открывает путь для сотрудничества с британскими перестраховочными компаниями и позволит значительно снизить действующие страховые взносы для экспортирующих и импортирующих в Украину морем перевозчиков.

Премьер-министр Денис Шмигаль подчеркнул, что для Украины стратегически важно сохранить Черное море открытым для международной торговли.

По результатам договоренностей президента Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Риши Сунака Украина совместно с пулом британских страховых компаний образовала специальный механизм, позволяющий снизить стоимость страхования от военных рисков для экспортеров всей продукции из Украины.

"Страхование кораблей стало возможным благодаря сотрудничеству с ведущими британскими компаниями в сфере перестрахования – Marsh McLennan и андеррайтерами Lloyd's of London через запуск механизма Unity Facility. Общий объем покрытия по этой программе составляет 50 млн. долларов. Это решение, прежде всего, положительно повлияет на работу зернотрейдеров" , - отметила первый вице-премьер - министерша экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, новый механизм позволит удешевить стоимость страхования зерна примерно на 2,5 п.п. от стоимости страхового тарифа, что позволит зернотрейдерам сэкономить около 100-140 грн на одной тонне груза. В общем, сельскохозяйственным товаропроизводителям это дополнительно принесет до 4 млрд грн.

Эти средства будут направлены аграриям, как посредством увеличения цены приобретения, так и на дополнительную закупку.