СМИ: Израильские военные снесли здание парламента ХАМАСа в Секторе Газа
Появилось видео, как израильские военные снесли здание парламента боевиков ХАМАСа в секторе Газа, сообщает Украинская правда.
Об этом пишет Times of Israel.
После того, как несколько дней назад военные сфотографировались внутри здания парламента ХАМАСа в городе Газа, военные снесли здание.
Здание было захвачено 7-й бронетанковой бригадой и пехотной бригадой Голани.
В социальных сетях появилось видео, на котором видно момент взрыва.
Напомним:
- 14 ноября армия обороны Израиля заявила, что взяла под контроль парламент, здание правительства и штаб-квартиру полиции боевиков ХАМАС в секторе Газа.