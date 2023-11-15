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СМИ: Израильские военные снесли здание парламента ХАМАСа в Секторе Газа

СМИ: Израильские военные снесли здание парламента ХАМАСа в Секторе Газа
Фото: Wikipedia

Появилось видео, как израильские военные снесли здание парламента боевиков ХАМАСа в секторе Газа, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Times of Israel.

После того, как несколько дней назад военные сфотографировались внутри здания парламента ХАМАСа в городе Газа, военные снесли здание.

Здание было захвачено 7-й бронетанковой бригадой и пехотной бригадой Голани.

В социальных сетях появилось видео, на котором видно момент взрыва.

Напомним:

  • 14 ноября армия обороны Израиля заявила, что взяла под контроль парламент, здание правительства и штаб-квартиру полиции боевиков ХАМАС в секторе Газа.

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