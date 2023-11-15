Молдова присоединилась к четырем пакетам санкций ЕС против России

Молдова за последние полтора года присоединилась к четырем пакетам санкций, введенных ЕС против России, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Нику Попеску на пресс-конференции 15 ноября, сообщает Newsmaker.

Глава ведомства отметил, что за последние полтора года Молдова присоединилась к пакетам санкций, направленным против нескольких государств, в частности против России.

"Есть еще некоторые пакеты санкций, которые анализируют на предмет экономического влияния на Молдову. Очевидно, что наша цель – сохранить стабильность и безопасность нашей страны. Абсолютно все решения о присоединении Молдовы к новым санкциям проходят анализ...

Есть шесть пакетов санкций, которые затрагивают граждан или юридических лиц из Российской Федерации. На данном этапе Молдова присоединилась к четырем из них", – сказал Попеску.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину Молдова заявляла, что не будет сразу же присоединяться к определенным ограничительным мерам, в частности, санкциям против РФ.

Глава делегации Европейского Союза в Молдове в июле прошлого года заявлял, что Брюссель не требует от Кишинева вводить антироссийские санкции, но "будет рад видеть" развитие в этом направлении.

Однако в марте этого года Попеску объявил, что Кишинев переоценит некоторые решения, принятые ранее по санкциям, и представит новые. Он пообещал, что степень присоединения страны к санкциям ЕС значительно возрастет.

Молдова вместе с Украиной является кандидатом на вступление в ЕС. Евросоюз ожидает от своих будущих членов согласования внешнеполитического вектора и, в частности, соблюдения санкционной политики Европейского Союза.