FT: Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП еврозоны в этом году

В Еврокомиссии прогнозируют, что экономика еврозоны в этом году будет расти меньше, чем прогнозировалось ранее, - на 0,6%, что на 0,2 п.п. ниже, чем ожидалось в сентябрьском прогнозе Еврокомиссии, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет Financial Times.

По словам газеты, Еврокомиссия обнародовала новые ухудшенные ожидания по ВВП еврозоны на фоне высокой инфляции и вялой деловой активности, отягощающих рынки еврозоны.

"Поиск путей для восстановления упавшей экономики ЕС и падения глобальной конкурентоспособности стал наиболее насущной задачей Комиссии, поскольку рост остается вялым, несмотря на программу стимулирования на сумму 800 млрд евро, развернутую во всем блоке.

Как ЕС, так и еврозона вырастут на 0,6% в 2023 году, что на 0,2 п.п. ниже, чем ожидалось в сентябрьском прогнозе, и является вторым подряд снижением прогноза в этом году", - добавляет FT.

Подчеркивается, что высокая инфляция, вызванная сначала восстановлением экономики после пандемии Covid-19, а затем энергетическим шоком после полномасштабного вторжения России в Украину, наряду с резким повышением процентных ставок и замедлением мировой торговли, ограничили европейское производство в прошлом году, в результате чего оно еще больше отстало от США.

"Мы приближаемся к концу сложного для экономики ЕС года, в котором рост замедлился больше, чем ожидалось" , - заявил комиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, обнародуя прогнозы.

По прогнозам Еврокомиссии, в 2024 году экономика ЕС вырастет на 1,3%, что на 0,1 п.п. меньше, чем ожидалось ранее. Ожидается, что в следующем году экономика еврозоны вырастет лишь на 1,2%, что является ухудшением прогноза с 1,3%.

Шансы на быстрое восстановление роста кажутся экономистам небольшими, и они предупреждают, что недавнее значительное повышение процентных ставок еще не полностью повлияло на потребителей и бизнес, поскольку многие из них привязаны к низким ставкам по долгосрочным кредитам.

"К концу года в Европе почти наверняка наступит рецессия" , - сказал бывший премьер-министр Италии и экс-президент Европейского центрального банка Марио Драги.

Комиссия также заявила, что инфляция остается "в тенденции к снижению" и упадет с 6,5% в этом году до 3,5% в 2024 году.