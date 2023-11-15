В одной из областей Украины ослабили ограничения во время воздушных тревог

В Полтавской области с 17 ноября не будут выключать уличное и рекламное освещение во время воздушных тревог, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение главы Полтавской ОВА Филипа Пронина.

Отмечается, что соответствующее решение принял Совет обороны Полтавщины. В то же время в регионе продолжает действовать режим светомаскировки с 23:00 до 05:00. Это означает, что освещение будет прекращаться в 23:00 и восстанавливаться с 05:00.

Однако уже с 17 ноября в области не будут выключать уличное и рекламное освещение во время воздушных тревог.

"Вопрос по обеспечению уличного освещения во время воздушных тревог поступали от местных жителей. Люди обращали внимание на неудобства, когда нужно возвращаться домой в вечернее время в темноте. Отмечали, что в этот период труднее заметить пешеходов, поэтому увеличивается вероятность возникновения ДТП" , - сообщил глава области.

Во время военного положения в Украине действует комендантский час

Из-за агрессии РФ в Украине действуют и другие ограничения, например комендантский час. При этом некоторые жители могут нарушать установленные ограничения. Да, в соцсетях время от времени появляются видео, как люди ездят по городу в комендантский час. Или появляются сообщения о работе заведений в ночное время.

Нардепы зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №10195. Его наработали вместе с Министерством внутренних дел и Национальной полицией.

Цель закона - установить ответственность за нарушение комендантского часа для граждан и предпринимателей.

В парламенте объяснили, что предлагается ввести штрафы: