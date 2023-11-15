Ермак: В Украине готовят к открытию один из гражданских аэропортов
В Украине еще до завершения войны, вероятно, откроют один из гражданских аэропортов, сообщает Экономическая правда.
О такой возможности заявил руководитель офиса президента Андрей Ермак во время выступления в Институте Хадсона в рамках своей поездки в США.
Ермак не назвал аэропорт и конкретные временные рамки для его открытия.
В то же время, по информации источников, речь идет об одном из городов на западе Украины. Аэропорт готовятся открыть еще до завершения войны.
В своем выступлении Ермак также остановился на вопросе усиления украинского ПВО.
"Украине нужен надежный зонтик. Мы уже работаем над этим с нашими партнерами", – заявил он.
"Это признак того, что близится переломный момент в войне. Следующий год станет решающим в этом отношении", - подчеркнул Ермак.
Напоминаем:
Полеты гражданской авиации в Украине были полностью закрыты 24 февраля 2022 года.
Ранее среди возможных городов, откуда могут открыть полеты, назывались аэропорты в Киеве, Львове, Одессе и Ужгороде.
О готовности возобновить полеты заявляли, в частности, в авиакомпании Ryanair. Более того, по информации компании, первые авиарейсы из Украины скорее всего запустят до конца 2023 года из трех городов.
Также, о готовности возобновить рейсы в Украину заявляла польская LOT и украинская авиакомпания Air Ocean Airlines. При этом последняя называла аэропорт Ужгород.
В то же время в Воздушных силах летом скептически относились к заявлениям о возможности возобновления полетов гражданской авиации в Украине до прекращения войны.
А международный аэропорт "Борисполь" готов начать принимать самолеты не раньше, чем через месяц после окончания войны.
Напоминаем также, что на прошлой неделе Россия ударила баллистической ракетой "Искандер М" в район аэропорта "Борисполь". Ракету сбила система ПВО. Однако обломки упали на несколько жилых домов.
В августе над Украиной, несмотря на закрытое авиапространство, пролетел пассажирский самолет из Норвегии.