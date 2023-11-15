СМИ: Сербия будет закупать газ из Азербайджана, уменьшая зависимость от РФ

Сербия подписала соглашение с Азербайджаном о закупке 400 миллионов кубометров природного газа в год с 2024 года, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

"Сербия, которая почти полностью зависит от поставок российского газа, давно планировала покупать газ у Азербайджана, как только будет завершено строительство соединительного газопровода с Болгарией.

Азербайджанское министерство процитировало слова министра горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравки Джедович Ханданович о том, что интерконнектор Болгария-Сербия, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в ближайшем будущем", - пишет агентство.

Сербия потребляет более 3 миллиардов кубометров газа в год.

"Подписанный контракт предусматривает поставки 400 миллионов кубометров газа в следующем году, и мы ожидаем, что эти объемы еще больше возрастут в ближайшие годы" , - заявили в сербском министерстве.

Сербия, которая стремится вступить в Европейский Союз, в последнее время находится под давлением западных стран, которые требуют от нее согласовать свою внешнюю политику с блоком и наложить санкции на Россию.

Напомним:

Сообщалось, что Сербия рассматривает возможность развития новых газопроводов с соседними странами для уменьшения зависимости от российского голубого топлива и превращения своей страны в региональный транзитный узел.