Генштаб: Силы обороны уничтожили состав боеприпасов и средство ПВО россиян

В течение суток на фронте произошло 58 боевых столкновений, всего враг нанес 4 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 46 обстрелов с РСЗО, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечерняя сводка Генштаба ВСУ 15 ноября.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 13 артиллерийских средств, боеприпасов и средство противовоздушной обороны противника".

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области, где наши воины отразили 7 атак.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия у Надежды Луганской области.

На Бахмутском направлении враг при поддержке авиации вел штурмовые действия в районах Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия восточнее Новокалинового, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 17 атак.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши воины отразили 19 атак.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Пречистовки и Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия вблизи Новодаровки Запорожской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.