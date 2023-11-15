Игнат: От длительных тревог на взлет МиГа страдает вся страна, но угроза реальна

Решение о том, отменять ли воздушную тревогу на время длительных полетов российских истребителей МиГ-31К, может принять исключительно высшее руководство государства, в то же время угроза ракетных ударов "Кинжалами" остается реальной, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

"Решение непростое, его нужно принимать на самом высоком уровне. Думаю, будет рассматриваться что-то. Это не впервые задаются такие вопросы и поднимаются в прессе...

Опасность есть. Она никуда не девается. Как при угрозе применения баллистического вооружения: понятно, что будет объявляться тревога в тех или иных регионах, куда может достичь баллистика. МиГ-31К (запущенная из него аэробаллистическая ракета "Кинжал") может достать в любую точку нашего государства".

Игнат отметил, что от длительных воздушных тревог действительно страдают бизнес, экономика, не работают сервисы, дети не ходят в школу.

Звучат разговоры о градации и маркировке тревог по уровню опасности (оранжевый, желтый, красный).

В то же время решение должно принимать высшее руководство государства, а уже Воздушные силы будут его выполнять. Пока же Игнат напомнил, что Телеграмм-канал Воздушных сил оперативно информирует общество обо всех воздушных угрозах, которые возникают.

Напомним:

С начала полномасштабного вторжения, по приблизительным подсчетам военных, РФ выпустила до полусотни ракет "Кинжал". После получения комплексов западного образца украинская ПВО сбила примерно 15 таких ракет.