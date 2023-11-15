Зеленский готов приехать в любое государство Африканского континента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов приехать в страны Африки и развивать с ними здоровую коммуникацию, сообщает Украинская правда.

Об этом сказал Зеленский во время общения с представителями африканских СМИ.

"Я готов приехать в любое государство вашего континента. У меня здесь нет никаких приоритетов. Я считаю, что если мы сможем организоваться там, где мы сможем встретиться, чтобы у меня был максимальный контакт с максимальным количеством лидеров, с максимальным количеством общества. Я считаю, так будет лучше".

Зеленский также отметил, что в странах Африки Россия традиционно использует силу и влияние через информационные манипуляции, в то же время Украина планирует развить здоровую коммуникацию.

"Я не попробую изменить ваше мнение. Я попытаюсь сделать так, чтобы вы сами изменили ваше мнение, а это значит просто иметь больше знаний и информации происходящего. Откройте глаза. Мы боремся просто за более глубокое понимание ситуации".