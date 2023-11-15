Фарион уволили из "Львовской политехники" – источники
Эксдепутат Ирина Фарион была уволена с должности профессора преподавателя кафедры украинского языка Национального университета "Львовская политехника", сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщают собственные источники.
По данным источника, причиной для увольнения послужило открытие против Фарион уголовного производства по ряду статей.
"Повод – нарушение Фарион 41 статьи Кодекса законов о труде: совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы", – уточняют источники.
Следует напомнить, что сегодня Служба безопасности открыла уголовное производство по факту нарушения следующих статей:
- нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам;
- оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угрозы военнослужащему;
- нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфической или иной корреспонденции, передаваемых по средствам связи или через компьютер;
- нарушение неприкосновенности частной жизни.
Что этому предшествовало
Ранее мы подробно рассказывали, как Ирина Фарион "сдала" личные данные проукраинского студента из Крыма .
А также мы писали, что студенты "Львовской политехники" требуют увольнения Фарион .
Также Фарион сделала новое скандальное заявление. Она высказалась о воинах Вооруженных сил Украины, говорящих на русском языке .