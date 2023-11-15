Умеров представил нового командующего ССО
Личному составу Сил специальных операций представили нового командующего - полковника Сергея Лупанчука, Виктор Хоренко сдал должность преемнику, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров в Facebook, комментарий Хоренко, предоставленный УП его советницей по коммуникациям Валерией Субботиной.
"Вместе с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным передали боевое знамя ССО ВСУ полковнику Лупанчуку.
Все мы гордимся прочностью воинов ССО ВСУ и искренне желаем новых достижений в защите нашего государства от российской агрессии".
Умеров отметил, что увеличение мощности ССО является приоритетом оборонной политики государства.
Генерал-майор Виктор Хоренко обратился к личному составу и поблагодарил за службу.
"Я ценю каждого и то, что в это историческое сверхсложное для Украины время вы все стояли в этой борьбе рядом со мной! Для меня важен каждый Воин, ценным каждая жизнь. Руководили мной только ненависть к врагу и желание отвоевать захваченное оккупантом.
Наша сила в единстве. И я желаю каждому, чтобы вам хватило мудрости на принятие сложных решений. Мы не жертвы. Мы хищники.
Спасибо, что имел честь быть вашим командиром. Решения не подлежат обсуждению, и я выполняю приказ и продолжаю верить в каждого из вас.
Борьба продолжается. Слава Украине! Иду на Вы!".