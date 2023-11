CREA: После вторжения в Украину РФ заработала 550 млрд евро на экспорте топлива

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия накопила потрясающие 550 миллиардов евро дохода от экспорта ископаемого топлива, сообщает Экономическая правда.

Об этом свидетельствуют данные Center for Research on Energy and Clean Air (CREA).

По оценкам CREA, за этот период страны Европейского Союза закупили ископаемого топлива у России на более 180 миллиардов евро.

"Импорт Европейским Союзом российского ископаемого топлива неуклонно снижался с конца марта, уменьшившись более чем вдвое в денежном выражении по сравнению с уровнем до вторжения. Хотя ЕС остается крупнейшим импортером российского ископаемого топлива, сейчас он лишь незначительно превосходит Китай" , - отмечают эксперты CREA.

Нефть (сырая и нефтепродукты) и газ (трубопроводный и СПГ) составляют большую часть этого дохода.

Ключевые импортеры нефти: в сентябре Китай был крупнейшим импортером российской нефти (47%), за ним следовали Индия (32%), ЕС (7%), Турция (3%) и Бразилия.

Ключевые импортеры СПГ: с 5 декабря 2022 года ЕС был крупнейшим покупателем российского СПГ, охватывая 50% от всего российского экспорта СПГ. За ЕС следуют Китай (23%) и Япония (16%). В сентябре российский экспорт СПГ вырос на 48% по сравнению с предыдущим месяцем.

Трубопроводный газ: ЕС был крупнейшим покупателем в сентябре, купив 41% российского трубопроводного газа, за ним следуют Турция (29%) и Китай (21%). С января по август 2023 года ЕС купил у России трубопроводного газа на 4,9 миллиарда евро, что стало огромным источником дохода для Кремля.

Европа и страны G7 играют значительную роль в транспортировке российской нефти. Процент танкеров, перевозящих сырую нефть из России, на которые распространяется ценовой лимит (price cap), в сентябре остался на уровне примерно 50%, добавили в CREA.