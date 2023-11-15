Зеленский: Россию впервые не избрали в ключевой орган ЮНЕСКО

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры впервые не избрала Россию в состав одного из своих основных органов – Исполнительного совета, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в соцсети Twitter (X).

Как утверждает украинский президент, Россию впервые в истории "выгнали из состава Исполнительного совета ЮНЕСКО".

"Эпоха российского влияния закончилась, и это справедливо. Российским террористам не место во главе важных международных организаций. Международная роль России дальше будет только ослабевать", – добавил он.

For the first time in history, Russia has been ousted from the UNESCO Executive Board. The era of Russian influence is over, and rightly so: Russian terrorists have no place at the head of significant international bodies. Russia’s international role will only continue to weaken. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 15, 2023

Исполнительный совет ЮНЕСКО – один из трех ключевых органов Организации (наряду с Генеральной конференцией и Секретариатом), который руководит ее бюджетной и программной деятельностью.

Совет насчитывает 58 членов, которых избирает Генеральная конференция – совещательный орган, в состав которого входят все члены ЮНЕСКО. Члены Исполнительного совета избираются по квотному принципу, причем квоты выделяются для каждого региона, по относительному большинству голосов.

Россия входила в группу II "Восточная Европа", от которой выбрали Сербию (137 голосов), Албанию (134), Словакию (117) и Чехию (99).

Напомним, на прошлой неделе представителя России впервые не избрали в состав Международного суда ООН: он проиграл представителю Румынии, бывшему министру иностранных дел Богдану Ауреску.