СМИ: Ирану хватит собственных запасов урана на три яденых бомбы

Запасов обогащенного до 60% урана, которыми располагает Иран, хватит на выработку трех ядерных бомб, сообщает Деловая столица.

Об этом заявили в Международном агентстве по атомной энергии со ссылкой на Reuters.

По данным инспекторов МАГАТЭ, в Иране запасы обогащенного до 60% чистоты урана выросли до 128,3 кг (+6.7 кг) с момента последнего отчета от 4 сентября.

"Это более чем в три раза превышает примерно 42 кг, которых, по определению МАГАТЭ, теоретически достаточно для создания ядерной бомбы при дальнейшем обогащении" , — отмечают журналисты.

Власти Ирана продолжают препятствовать деятельности миссии МАГАТЭ.

Как сообщалось, в октябре и Министерстве обороны США заявили, что Иран может создать ядерное устройство менее чем через две недели.