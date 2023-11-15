СМИ: Ирану хватит собственных запасов урана на три яденых бомбы
Запасов обогащенного до 60% урана, которыми располагает Иран, хватит на выработку трех ядерных бомб, сообщает Деловая столица.
Об этом заявили в Международном агентстве по атомной энергии со ссылкой на Reuters.
По данным инспекторов МАГАТЭ, в Иране запасы обогащенного до 60% чистоты урана выросли до 128,3 кг (+6.7 кг) с момента последнего отчета от 4 сентября.
"Это более чем в три раза превышает примерно 42 кг, которых, по определению МАГАТЭ, теоретически достаточно для создания ядерной бомбы при дальнейшем обогащении", — отмечают журналисты.
Власти Ирана продолжают препятствовать деятельности миссии МАГАТЭ.
Как сообщалось, в октябре и Министерстве обороны США заявили, что Иран может создать ядерное устройство менее чем через две недели.