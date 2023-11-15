Зеленский провел совещание с руководителями СБУ и Минобороны

Президентом Владимир Зеленский в среду, 15 ноября, провел совещание с руководителем СБУ Василием Малюком и главой Минобороны Рустемом Умеровым, сообщает РБК-Украина.

Об этом он заявил во время вечернего обращения.

"Провел сегодня и несколько совещаний. Отмечу совещание с представителями правоохранительного сектора, в частности был руководитель Службы безопасности Украины. Доложил о противодействии коллаборантам и защите украинцев от сознательно разжигающих рознь внутри нашей страны" , - рассказал президент.

Также Зеленский провел совещание с главой Минобороны Рустемом Умеровым и другими членами правительства. Были обсуждены ключевые вопросы обеспечения защиты людей, возможности Украины проводить наступательные операции и способности укреплять Украину.

"Мы должны помнить все в Украине, и особенно те, кто перестал замечать войну, потому что все свое внимание отдает политике: Россия еще способна нести зло. Закрыть глаза ни у кого не получится. Мы должны бороться. Мы должны беречь именно нашу оборону" главным приоритетом. И должны каждый день придавать нашему государству больше силы" , - подчеркнул президент.

Призыв Украины о поставках оружия

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил перед Советом ЕС. В частности, он призвал увеличить поставки оружия для наших военных.

Глава МИД обратил внимание своих коллег из стран ЕС на передачу боевой авиации, артиллерии, реактивных систем залпового огня, бронированных машин, танков, боеприпасов, средств радиоэлектронной борьбы, радаров, дронов, дальнобойных ракет и не только.