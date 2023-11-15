Politico: Германия предлагает ООН взять контроль над Сектором Газа после войны

Германия хочет, чтобы Организация Объединенных Наций взяла под свой контроль Сектор Газа, как только закончится война Израиля против ХАМАСа, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Politico.

"Однако и палестинцы, и некоторые дипломаты ЕС имеют серьезные сомнения в осуществимости этой идеи, а высокопоставленный палестинский деятель в Европе назвал ее "неприемлемой" , - говорится в материале.

Издание уточняет, что сейчас продолжаются дискуссии о том, как допустить больший объем гуманитарной помощи в Газу и как остановить боевые действия. Но также активизируются дискуссии о сценариях действий после войны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в прошлом месяце, что "эффективная и обновленная Палестинская администрация" в конце концов должна управлять Газой, но не предложил никаких указаний на то, как сделать ее "эффективной".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что его страна возьмет на себя "общую ответственность за безопасность" в Газе "на неопределенный период".

Что еще известно о предложении Германии

Предложение Германии датировано 21 октября, то есть до решения Израиля начать вторую фазу своей военной операции в Секторе Газа.

Берлин, один из самых верных союзников Израиля в ЕС, пишет, что "цель Израиля - это цель, которую мы разделяем: никогда больше ХАМАС не сможет терроризировать Израиль и его граждан".

Предлагаются пять различных сценариев будущего Сектора Газа, включая повторный контроль над Сектором Газа Израилем и взятие контроля под контроль либо Палестинской автономией, либо Египтом.

Сценарий ООН также есть в списке. По мнению Берлина, этот сценарий означает "интернационализацию Газы под эгидой ООН (и региональных партнеров)" с тщательно организованным переходом к палестинскому самоуправлению, а в идеале - посредством выборов и в сочетании с международным соглашением коалиции, обеспечивающим необходимую безопасность".

Наземная операция израильской армии

В начале октября боевики организации ХАМАС устроили масштабное вторжение в Израиль. Во время нападения они убивали, а также угоняли военных и гражданских жителей. После этого Израиль объявил о начале операции "Железные мечи" и начал регулярно обстреливать цели в секторе Газа.

27 октября израильская армия начала усиленно атаковать Газу. Также в Армии обороны Израиля заявили о расширении наземной операции.

Сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале проведения третьей фазы военной операции против группировки ХАМАС. Она предполагает расширение наземного проникновения в сектор Газа.