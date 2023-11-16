Лидер Китая призвал США прекратить вооружение Тайваня

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену, что Соединенные Штаты должны "принять реальные меры, чтобы выполнить свое обязательство не поддерживать "независимость Тайваня", сообщает Украинская правда.

Во время встречи двух лидеров Си Цзиньпин призвал США прекратить вооружение Тайваня и поддержать "мирное воссоединение" Китая.

"Китай, в конце концов, достигнет неизбежного воссоединения" , – сказал Си Цзиньпин.

Китайский лидер также отметил, что вопрос Тайваня всегда был "наиболее важным и чувствительным вопросом" в американо-китайских отношениях.

CNN напоминает, Тайвань готовится к президентским выборам в январе, и "напряженность в отношениях с Китаем должна стать главным пунктом предвыборной кампании".

Напомним, правящая Коммунистическая партия Китая считает Тайвань своей территорией, хотя никогда не контролировала остров с 23-миллионным населением. Си пообещал никогда не отказываться от применения силы для "воссоединения" с Тайванем.