Байден рассказал, о чем договорился на переговорах с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден назвал встречу с лидером Китая Си Цзиньпином "конструктивной и продуктивной", сообщает Украинская правда.

Президент США сказал, что переговоры с Си были "одними из самых конструктивных и продуктивных, которые мы имели".

"Мы не всегда соглашались" , - отметил Байден.

Отвечая на вопрос, доверяет ли он Си, Байден сказал: "Доверяй, но проверяй, как говорит старая поговорка. Именно так я и делаю". Он охарактеризовал отношения между США и Китаем как "конкурентные".

"Моя обязанность состоит в том, чтобы сделать их рациональными и управляемыми, чтобы они не привели к конфликту. Это то, чем я занимаюсь. ... Найти место, где мы можем сойтись и где мы найдем взаимный интерес... И это именно то, что мы будем делать" , – сказал президент США.

"Я знаю этого человека, знаю его образ действий, смотрел ему в глаза - у нас есть разногласия. У него другой взгляд на многие вещи, чем у меня, но он был честным" , – добавил он.

Байден также сказал, что лидеры договорились быть готовыми ответить на телефонные звонки друг друга.

По словам Байдена, во время четырехчасовых переговоров лидеры двух стран договорились об ограничении потока фентанила, восстановлении военных связей и совместной работе над искусственным интеллектом.

Байден заявил, что согласие Китая на сокращение химических веществ-прекурсоров фентанила "спасет жизни", и сказал, что ценит приверженность Си в этом вопросе.