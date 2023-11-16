ISW: ВСУ проводят "более масштабные" операции на левобережье Херсонщины

Согласно проанализированным данным специалистов Института изучения войны (ISW), украинские войска продолжили более масштабные, чем обычно, операции на восточном (левом) берегу Днепра в Херсонской области, сообщает Украинская правда.

В отчете говорится о том, что российские "военкоры" утверждали, что украинские силы провели безуспешные атаки из центра Крынок (30 км к северо-востоку от Херсона, 2 км от реки Днепр и примерно 3,6 км к северу от трассы Е-58).

А также они сообщали, что украинские силы атакуют вблизи Поймы (11 км к востоку от Херсона и 4 км от реки Днепр) и Песчановки (15 км к востоку от Херсона и 3 км от реки Днепр).

Кроме того, эти так называемые "военкоры" утверждают, что российские войска препятствовали украинским силам проводить эвакуацию раненых и разворачивать дополнительный персонал на восточном берегу возле Антоновского автомобильного моста.

Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что украинские войска оттесняют российские силы на расстояние от трех до восьми километров от восточного берега Днепра в Херсонской области.

"Географические масштабы этих описанных усилий значительно больше, чем те, о которых свидетельствуют имеющиеся на данный момент доказательства, полученные из открытых источников" , - отмечают в обзоре.

Эксперты указывают на то, что российские войска осуществили подтвержденное продвижение в удерживаемом Украиной районе на восточном берегу Херсонской области на фоне продолжающихся операций против украинских позиций на восточном берегу 15 ноября.

Геолокационные кадры, опубликованные 14 ноября, показывают, что российские войска продвинулись к Крынкам.

В то же время российские "военкоры" утверждают, что оккупанты контратаковали и заставили украинские войска отступить из некоторых районов к югу от Крынок, вблизи Казачьих Лагерей (23 км к северо-востоку от Херсона и 2 км от Днепра), а также вблизи Антоновского моста.

Но, отмечают аналитики, ISW не может подтвердить эти заявления.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские войска, вероятно, разработали план ликвидации украинских позиций на восточном берегу, сформировав три тактические группы.

По его словам, российские войска планируют задействовать две группы для обхода дороги Алешки-Новая Каховка и района Крынки со стороны Корсунки (45 км к северо-востоку от Херсона и 1 км от Днепра) и Казачьей Лагеря, тогда как третья группа будет атаковать на юг от Крынок и продвигаться на север.

Ключевые выводы ISW за 15 ноября