В России произошел пожар в воинской части под Волгоградом
Ночью 16 ноября в Волгоградской области РФ произошел пожар на территории воинской части близ поселка Котлубань, сообщает Украинская правда.
Telegram-канал Baza пишет, что пожар на объекте Минобороны РФ, начался около часа ночи. Местные жители сообщили, что слышали также звуки взрывов.
Поселок Котлубань расположен к северо-западу от Волгограда.
Губернатора Волгоградской области Андрей Бочаров уверяет, что пожар потушен, пострадавших и повреждений гражданских объектов нет.