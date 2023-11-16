Сенат США проголосовал за временный бюджет для избежания "шатдауна"

Сенат США накануне принял временный проект о дополнительном финансировании во избежание остановки работы правительства, сообщает Европейская правда.

Сенат принял законопроект 87 голосами, против высказались 11 сенаторов.

Перед этим документ был одобрен Палатой представителей. Теперь его направят президенту Джо Байдену для подписания.

Проект продлит финансирование работы правительства до середины января-начала февраля.

Законопроект продлевает финансирование до 19 января для приоритетных отраслей, таких как военное строительство, поддержка ветеранов, транспорт, жилищное строительство и Министерство энергетики. Остальные функции правительства будут финансироваться до 2 февраля.

Принятое предложение не предусматривает дополнительной помощи Израилю или Украине.

Ранее конгрессмен-республиканец Дон Бейкон заявил, что в Палате представителей в целом уже знают, что делать с законопроектом о помощи Украине, а также, сколько примерно денег хотят выделить Киеву. По его мнению, рассмотрение может состояться в декабре.

Администрация Байдена призывает Конгресс как можно быстрее одобрить запрос Белого дома на помощь Украине, чтобы предотвратить серьезные последствия для ее обороноспособности.