Генштаб: ВСУ отбивали атаки на семи направлениях, наибольше – на Марьинском

За прошедшие сутки Силы обороны отражали атаки на семи направлениях. Больше всего оккупанты атаковали на Марьинском направлении - ВСУ отбили 22 вражеских штурма.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 16 ноября.

За прошедшие сутки произошло 65 боевых столкновений. Всего враг нанес 8 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Под авиационными ударами оказались: Красный Хутор Черниговской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Спорное, Клещеевка, Александрополь, Новомихайловка, Угледар Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 160 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области, где наши воины отразили 7 атак.

В Лиманском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Надежды Луганской области.

На Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия в районах Клещеевки и Андреевки Донецкой области, где украинские защитники отбили 6 атак. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Новокалинового, Авдеевки и восточнее Первомайского Донецкой области, где украинские воины отразили 18 атак.

На Марьинском направлении наши защитники отбили 22 атаки врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Пречистовки и Старомайорского Донецкой области, где Силами обороны отражены 6 атак.

В Запорожском направлении противник вел штурмовые действия возле Новодаровки Запорожской области, успеха не имел.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

За сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 13 артиллерийских средств, боеприпасов и средство противовоздушной обороны противника.