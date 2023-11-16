Атака беспилотников: на Хмельнитчине работает ПВО, раздавались взрывы

В Хмельницком районе Хмельницкой области в четверг утром прогремели взрывы, работают средства противовоздушной обороны. ﻿﻿ Об этом заявил первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, сообщает Украинская правда.

"Жители Хмельницкого района могли слышать взрывы. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях до завершения тревоги" , – написал он.

"Суспільне" в 07:39 сообщило о взрывах в Хмельницкой области, а в 08:04 – о повторных взрывах.

Воздушные силы призывали жителей Староконстантинова оставаться в укрытиях, а затем подчеркнули, что угроза применения БпЛА в Хмельницкой области сохраняется.