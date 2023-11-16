Атака беспилотников: на Хмельнитчине работает ПВО, раздавались взрывы
В Хмельницком районе Хмельницкой области в четверг утром прогремели взрывы, работают средства противовоздушной обороны. Об этом заявил первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, сообщает Украинская правда.
"Жители Хмельницкого района могли слышать взрывы. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях до завершения тревоги", – написал он.
"Суспільне" в 07:39 сообщило о взрывах в Хмельницкой области, а в 08:04 – о повторных взрывах.
Воздушные силы призывали жителей Староконстантинова оставаться в укрытиях, а затем подчеркнули, что угроза применения БпЛА в Хмельницкой области сохраняется.