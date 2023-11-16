Россия за сутки потеряла более 1100 военных и 36 артсистем – Генштаб
За минувшие сутки Россия потеряла в Украине около 1130 своих военных, 11 танков, 36 артиллерийских систем, 8 реактивных систем залпового огня (РСЗО) и другую военную технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.11.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 315 620 (+1 130) человек,
- танков − 5 388 (+11) ед,
- боевых бронированных машин – 10 121 (+17) ед,
- артиллерийских систем - 7 683 (+36) ед,
- РСЗО − 892 (+8) ед,
- средств ПВО − 585 (+3) ед,
- самолетов − 323 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 689 (+14) ед,
- крылатых ракет − 1 563 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 22 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 10 060 (+40) ед,
- специальной техники – 1 084 (+1) ед.