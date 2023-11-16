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Россия за сутки потеряла более 1100 военных и 36 артсистем – Генштаб

Россия за сутки потеряла более 1100 военных и 36 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

За минувшие сутки Россия потеряла в Украине около 1130 своих военных, 11 танков, 36 артиллерийских систем, 8 реактивных систем залпового огня (РСЗО) и другую военную технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.11.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 315 620 (+1 130) человек,
  • танков − 5 388 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин – 10 121 (+17) ед,
  • артиллерийских систем - 7 683 (+36) ед,
  • РСЗО − 892 (+8) ед,
  • средств ПВО − 585 (+3) ед,
  • самолетов − 323 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 689 (+14) ед,
  • крылатых ракет − 1 563 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 22 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 10 060 (+40) ед,
  • специальной техники – 1 084 (+1) ед.

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