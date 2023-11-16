Украинские банки получили рекордную прибыль – рейтинг НБУ
Платежеспособные банки Украины за январь-сентябрь 2023 года получили 109,855 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 43,373 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
По данным НБУ, на втором месте еще один государственный банк - Ощадбанк (14,176 млрд гривен).
Далее идут банки иностранных банковских групп Райффайзен Банк - 6,136 млрд гривен и Укрсиббанк - 5,681 млрд гривен и частный ПУМБ - 5,664 млрд гривен.
По данным НБУ, 58 из 64 банков получили прибыль на сумму 110,0 млрд гривен, а шесть банков показали убытки на -155 млн гривен. Самый большой убыток показал Правэкс-Банк - 56 млн гривен.
Налог на прибыль банков
В августе глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев внес законопроект о дополнительном налоге на банки.
Как отметил депутат, "подобный подход (windfall tax) уже введен в Испании, Чехии, Литве, Венгрии, поэтому следует присмотреться внимательнее к опыту этих европейских стран, что позволит достичь баланса между обеспечением устойчивости финансовой системы Украины и оборонными потребностями бюджета".
В госбюджете на 2024 год уже учли 9,9 млрд гривен от увеличения ставки налога для банков. Рада планирует принять закон об увеличении ставки налога на прибыль банков с 18 до 36%. Двойной налог будут платить в 2024-2025 годах.