Россияне изменили тактику ударов беспилотниками – Игнат

Российская армия сменила тактику атак, выпустив по Украине ударные дроны утром, а не ночью. Оккупанты атаковали нашу страну не менее 10 беспилотниками. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"На этот раз противник несколько сместил временные рамки нанесения ударов. Есть сейчас в половине 9, но тревоги еще продолжаются. Обычно в это время мы даем статистику сбивания, сколько летело, куда и что удалось уничтожить в воздушном пространстве. На этот раз около 10 БПЛА атаковали Украину" , - отметил он.

Игнат объяснил, что "стандартное время" для российских дроновых атак: с 22:00 до 3-4 ночи. Россияне наносили удары волнами из разных направлений. Спикер напомнил, что ранее захватчики наносили удары днем, но такое время атак облегчало работу украинской ПВО.

"Перед этим, если войти в стандартный отрезок времени, 22:00 и ночь, то они наносили удары днем. И увидели, что днем нашим Силам обороны проще сбивать, потому что есть визуальная привязка к цели. Поэтому собственно было выбрано ночное время. Сейчас ночи чуть длиннее и видимость утром зависит от погодных условий прежде всего. Поэтому тоже непросто выявлять визуально эти воздушные цели, потому что облачность и туман. Это все усложняет работу мобильным огневым группам, которым нужна крайне визуальная привязка к цели" , - добавил Игнат.

По словам спикера, накануне в Полтавской области также работала противовоздушная оборона. В регионе в результате боевой работы была уничтожена российская ракета Х-59.