Байден снова назвал Си Цзиньпина "диктатором"

Президент США Джо Байден назвал лидера Китая Си Цзиньпина "диктатором" всего через несколько часов после их личной встречи, сообщает Европейская правда.

Отвечая на вопрос журналиста, будет ли он и в дальнейшем называть Си диктатором, как он это делал в прошлом, Байден ответил: "Ну, посмотрите, он им и является".

"Он диктатор в том смысле, что он человек, который руководит коммунистической страной" , – сказал американский президент, добавив, что китайское правительство "совершенно отличается от нашего".

Напомним, в июне Байден назвал лидера КНР Си Цзиньпина "диктатором", когда рассказывал о его реакции на сбитый китайский разведывательный аэростат.

В ответ в Китае заявили, что американский президент совершил "публичную политическую провокацию".