TikTok в США все чаще используют для получения новостей – исследование

В 2023 году доля пользователей TikTok, которые получают новости через приложение, выросла до 43% по сравнению с 22% годом ранее.﻿ Об этом говорится в исследовании Pew Research Center, сообщает Экономическая правда.

Согласно новому исследованию, половина взрослого населения США получает по крайней мере некоторые новости из социальных сетей. Соответственно, Facebook является самой популярной платформой для новостей: 30% американцев заявили, что регулярно просматривают новости там, за ним следуют YouTube с 26%, Instagram с 16% и TikTok с 14%.

По данным Pew, постоянными потребителями новостей на Nextdoor, Facebook, Instagram и TikTok чаще являются женщины, тогда как постоянными потребителями новостей на Reddit, X, LinkedIn и YouTube чаще являются мужчины.

Отмечается, что новостные организации конкурируют с TikTok и другими социальными сетями за внимание потребителей и бюджеты рекламодателей, и многие из них ищут способы привлечь большую и желанную аудиторию TikTok - поколение Z.

Анализ потребления новостей американцами, проведенный Pew на основе опроса 8 842 взрослых американцев, проведенного с 25 сентября по 1 октября 2023 года, показал, что новостные веб-сайты или приложения используют 67% опрошенных.