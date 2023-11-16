ЕС предлагает ввести санкции против родственников Путина и Медведева – СМИ

Предложенный Европейской комиссией 12-й пакет санкций против РФ включает ограничения в отношении десятков человек, среди которых, вероятно, сын бывшего президента РФ Дмитрия Медведева и родственника Владимира Путина. Об этом пишет The Guardian, сообщает Европейская правда.

Среди лиц, которых Еврокомиссия хочет добавить в существующие санкционные списки, двоюродная сестра Путина Анна Цивильева, которая возглавляет фонд "Защитники отечества", поддерживающий воюющих в Украине российских солдат.

Также в расширенный список попал Илья Медведев, чье имя и дата рождения совпадают с именем и датой рождения единственного сына бывшего президента Дмитрия Медведева. Он обвиняется в организации дезинформационной и пропагандистской кампании в Украине.

Включение родственников чиновников, включая семью Путина, вызовет гнев в Кремле, пишет издание.

В центре предложений, которые еще предстоит одобрить лидерами ЕС на следующем саммите в декабре, – шаги, направленные на ограничение коммерческих доходов России. Они включают в себя полный запрет на продажу внутри ЕС российских необработанных алмазов и ювелирных изделий с использованием драгоценных камней из сибирских шахт страны.

Это может изъять из кремлевской казны более 4,5 млрд евро в год, говорят в ЕС.