Китай отреагировал на новое заявление Байдена о "диктаторе" Си

Китай считает слова президента США Джо Байдена, который назвал главу КНР Си Цзиньпина диктатором, ошибочным и безответственным. Об этом заявила представитель МИД КНР Мао Нин, сообщает Укринформ.

"Это заявление крайне ошибочно и безответственно. Китай решительно выступает против подобных политических манипуляций" , - сказала Мао.

По ее словам, всегда найдутся "люди со скрытыми мотивами", которые пытаются спровоцировать и взорвать китайско-американские отношения, но такие попытки без успеха.

Напомним, несмотря на то, что Джо Байден назвал переговоры с Си Цзиньпином самыми конструктивными, он продолжает считать китайского лидера диктатором во главе коммунистической страны.