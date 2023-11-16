Оккупанты накопили в Крыму 800 ракет для ударов по Украине – Гуменюк

Во временно оккупированном Крыму россияне сосредоточили более 800 ракет для ударов по Украине. Об этом заявила представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, сообщает Лига.net.

По ее словам, все сотни ракет из Крыма враг собирается использовать для атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

Она отметила, что военные опираются на данные разведки, в Крыму россияне развернули мощный военный хаб.

"Ракеты типа "Калибр" как раз там сосредоточены, ракеты типа "Оникс" также запускаются с Крымского полуострова. Потенциал враг накапливает – это очевидно" , — сказала Гуменюк.

Спикер ВСУ заявила, что ракеты воздушного базирования оккупанты хранят там, где их можно загрузить в самолеты.

"Калибр" — это крылатая ракета морского базирования, россияне запускают их с кораблей и подводных лодок в Черном море. С территории полуострова противник также бьет противокорабельными ракетами "Оникс", их запускают из наземных комплексов "Бастион".