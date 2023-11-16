Дубинского планируют отозвать из финансового комитета Рады

Народного депутата Александра Дубинского планируют отозвать из Комитета ВРУ по вопросам финансов. Об этом заявила спикер фракции "Слуга народа" в Верховной раде Юлия Палийчук, пишет Ульяна Безпалько, РБК-Украина.

По ее словам, соответствующее постановление в ближайшее время "Слуга народа" внесет в Раду.

Отметим, что Дубинский с 2019 года - заместитель и член Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Напомним, что 16 ноября суд отправил нардепа Александра Дубинского, которого, в частности, подозревают в государственной измене, в СИЗО без возможности внесения залога. Он будет под стражей по меньшей мере до 12 января 2024 года.