Глава МИД Британии: Москва зря надеется переждать войну
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время своего визита в Киев подчеркнул, что поддержка Украины в развязанной Россией войне будет сохраняться. Его заявление приводит пресс-служба британского МИД, сообщает Европейская правда.
Кэмерон отметил, что российским властям не удастся "переждать эту войну", пока на Западе потеряют интерес к Украине.
"Россия считает, что она может переждать эту войну, и что Запад в конце концов сосредоточит свое внимание на чем-то другом. Это очень далеко от истины. В моих первых переговорах с президентом Зеленским в моей новой роли я четко дал понять, что Великобритания и наши партнеры будут поддерживать Украину и ее народ столько времени, сколько потребуется для достижения победы", – подчеркнул он.
Кэмерон отметил, что Украине за последние три месяца удалось оттеснить Россию в Черном море и открыть жизненно важные морские торговые пути для украинской экономики и мировых поставок продовольствия.
Во время визита Кэмерон также обсудил стремление к вступлению Украины в НАТО с вице-премьером Ольгой Стефанишиной, а с премьер-министром Денисом Шмыгалем говорили о планах по восстановлению и реконструкции Украины.
Глава британского МИД также посетил инновационно-технологический хаб Unit City, где встретился с молодыми предпринимателями.