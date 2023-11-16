Утренняя атака "Шахедами": в Хмельницкой ОВА рассказали о повреждениях
В Хмельницкой области во время утренней атаки беспилотников работала ПВО. Обломки повредили грузовик, водитель получил травмы.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.
"В результате сбития одной из воздушных целей обломки повредили грузовой автомобиль. Водитель получил незначительные телесные повреждения", – сообщил он.
Кроме того, на территории продовольственных складов обломками повреждены крыша, окна мастерской и трехэтажного здания, а также 7 емкостей для хранения растительного масла. Ущерб устанавливается.