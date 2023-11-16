Украина вывозит более 60% грузов через Польшу – таможня

За январь – октябрь 2023 года с таможенной территории Украины было вывезено 11,5 млн т грузов, 61% из которых – через пункты пропуска на границе с Польшей. Об этом говорится в ответе на запрос Государственной таможенной службы Украины, сообщает Укринформ.

"Что касается объемов международных грузовых автоперевозок за январь - октябрь 2023 года сообщаем, что с таможенной территории Украины было вывезено 11,5 млн т грузов (61% из них через пункты пропуска на границе с Республикой Польша), в то время как на таможенную территорию Украину было ввезено 13,8 млн т грузов (42% соответственно)" , - говорится в письме.

В Гостаможслужбе отметили, что в связи с блокированием путей подъезда к отдельным пунктам пропуска на украинско-польской границе принимаются меры, направленные на информирование перевозчиков и других субъектов внешнеэкономической деятельности по организации пропуска транспортных мероприятий.

В частности, 9 ноября Гостаможслужба обратилась в письменном виде к председателю Государственной администрации доходов Республики Польша для урегулирования проблемной ситуации, которая сложилась в трех пунктах пропуска на государственной границе Украины, с просьбой срочного принятия мер и личного вмешательства в решение вопросов обеспечения функционирования пунктов пропуска.

В целях обеспечения ритмичности пропускных операций Волынской и Львовской таможнями Гостаможслужба провела консультации на уровне руководителей соответствующих таможен Украины и Республики Польша.

По позиции польской стороны, отмечают в Гостаможслужбе, решение проблем протестующих находится вне компетенции таможенных органов Польши.

Всего на украинско-польском участке государственной границы открыто 8 пунктов пропуска для автомобильного сообщения со следующими особенностями функционирования:

1. "Ягодин - Дорогуск" (только для грузовых транспортных средств более 7,5 т).

2. "Устилуг – Зосин" (для транспортных средств до 7,5 т и пустых транспортных средств без ограничений по весовым показателям).

3. "Рава-Русская – Гребенное" (ограничения отсутствуют).

4. "Краковец – Корчёва" (ограничения отсутствуют).

5. "Шегини – Медика" (ограничения отсутствуют).

6. "Грушев – Будомеж" (только для транспортных средств до 7,5 т).

7. "Угринов - Долгобычев" (только для транспортных средств до 7,5 т).

8. "Смольница - Кросценко" (только для транспортных средств до 7,5 т).

Польские перевозчики блокируют подъездные пути вблизи трех пунктов пропуска. Все остальные работают в штатном режиме.