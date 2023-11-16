Одиночество является глобальной угрозой для здоровья – ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила одиночество неотложной глобальной угрозой для здоровья. Ее влияние равноценно выкуриванию 15 сигарет в день, сообщает Украинская правда.

"Одиночество не знает границ и становится глобальной проблемой общественного здоровья, влияющей на все аспекты здоровья, благосостояния и развития. Социальная изоляция не знает ни возраста, ни границ" , - отметила дипломатка Африканского Союза по молодежи Чидо Мпемба.

По словам генерального хирурга США Вивека Мурти, риски для здоровья человека от одиночества равны выкуриванию 15 сигарет в день. Жаль от нее даже больше, чем от ожирения и малоподвижного образа жизни.

Он также отметил, что каждый четвертый пожилой человек в мире ощущает социальную изоляцию. Это приводит к повышению риска деменции на 50% и ишемической болезни или инсульта на 30%.

Проблема одиночества обострилась из-за пандемии COVID-19. Она приостановила экономическую и социальную активность людей. Поэтому уровень одиночества повысился.