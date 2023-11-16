В ЕС заявили, что возобновление квот для украинских грузовиков юридически невозможно

Одно из ключевых требований польских перевозчиков, блокирующих границу с Украиной, не является юридически возможным. Об этом заявил в четверг на брифинге в Брюсселе спикер Еврокомиссии Адальбер Янз, сообщает Европейская правда.

Как известно, ключевым требованием польских перевозчиков является возвращение системы выдачи разрешений для работы в ЕС их украинских коллег.

"Любое восстановление системы разрешений или квот для автомобильных перевозок не является юридически возможным, поскольку это было бы несовместимо с Соглашением об автомобильном транспорте между Украиной и ЕС. Это Соглашение об автомобильном транспорте, конечно, было заключено с согласия стран-членов" , – отметил спикер.

"Если есть вопросы, касающиеся имплементации этого соглашения… прежде всего это зависит от национальных органов власти стран-членов и Украины, чтобы гарантировать соблюдение положений договора на практике" , – добавил он.

Еврокомиссия, отметил спикер, может помочь в обсуждениях проблем, возникших с имплементацией соглашения.

Он также не прокомментировал сообщение польских СМИ о том, что если польские власти не решят проблему блокирования пограничных переходов с Украиной, Европейская комиссия может начать карательную процедуру против Польши.

6 ноября десятки польских перевозчиков начали блокировать три пограничных перехода из Украины.

Они требуют, в частности, введения коммерческих разрешений для украинских компаний на перевозку грузов, за исключением гуманитарной помощи и поставок для украинских военных, приостановления действия лицензий для компаний, созданных после начала войны в Украине, и проведения их проверок.