Переговоры лидеров Китая и США в Сан-Франциско не изменят отношение Пекина к продолжительным международным и региональным кризисам, в частности, не изменят позицию Китая по "кризису в Украине". Об этом на брифинге заявила представитель МИД КНР Мао Нин, сообщает Укринформ.

Дипломат сообщила, что в ходе переговоров лидеры Китая и Соединенных Штатов обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, вызывающим общую обеспокоенность, таким как "кризис в Украине" (так в Китае называют развязанную Россией агрессивную войну – ред.) и конфликт Израиля и Палестины (китайские чиновники тщательно избегают вспоминать, что Израиль воюет только с террористами ХАМАС – ред.).

"Позиция Китая по поводу "украинского кризиса" и палестино-израильского конфликта очень четкая и последовательная. Мы всегда стоим на стороне честности и справедливости, стремимся способствовать миру и переговорам, а также деэскалации ситуации" , - сказала Мао.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля прошлого года Китай задекларировал нейтральную позицию, соблюдение которой, в его понимании, заключается в неоказании военной помощи воюющим сторонам.

При этом лидер Китая уходит от контактов с украинским коллегой. За период войны Си только раз поговорил с Президентом Владимиром Зеленским телефоном, тогда как дважды встретился с Путиным и провел с ним около десятка телефонных и видео переговоров.

Пекин также продолжает углублять и наращивать отношения с Москвой, за прошлый год стремительно увеличив рекордные показатели торгово-экономического сотрудничества со страной-агрессором, активно расширяя военные обмены и развивая взаимодействие по другим направлениям.