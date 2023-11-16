Самолет РФ пролетел возле воздушного пространства НАТО: подняли истребители

Четыре страны НАТО вместе со Швецией подняли по тревоге свои истребители из-за пролета российского самолета Ил-20 вблизи воздушного пространства Альянса.﻿ Об этом заявили в Воздушном командовании НАТО, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Страны НАТО Италия, Германия, Испания и Дания и страна-партнер Швеция подняли вчера свои истребители в воздух из-за полета самолета российского Ил-20 вблизи воздушного пространства союзников" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что это было первое совместное поднятие по тревоге истребителей, вылетевших из Эмари (Эстония), и оно "свидетельствует о тесном сотрудничестве и интеграции между союзниками".

Отметим, что из-за российской агрессии против Украины НАТО усилило свое воздушное присутствие в восточной части Альянса с помощью истребителей, самолетов наблюдения и танкеров.

С февраля 2022 года самолеты AWACS совершили сотни полетов над Восточной Европой для наблюдения за российскими военными самолетами.

В сентябре НАТО решило временно разместить самолеты дальнего радиолокационного слежения Воздушной системы предупреждения и управления (AWACS) в литовском городе Шяуляй.