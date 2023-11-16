Нацсовет проведет проверку "5 канала" за эфир из Фарион

Национальный совет по телевидению и радиовещанию назначил внеплановую проверку "5 канала" из-за трансляции программы "Рандеву с Яниной Соколовой", где гостем была бывшая народная депутат Ирина Фарион, сообщает Укринформ.

Такое решение было принято на заседании Нацсовета 16 ноября.

"В Национальный совет по телевидению и радиовещанию поступили письма Уполномоченного Верховной Рады по правам человека и Службы безопасности Украины по информации о трансляции программы "Рандеву с Яниной Соколовой" 4 ноября, где гостем была бывшая народная депутат, языковед Ирина Фарион" , - сказал член Нацсовет Максим Оноприенко.

По его словам, это послужило поводом к проведению мониторинга.

Он отметил, что по результатам проведения мониторинга у программы есть признаки нарушения закона "О медиа", который запрещает распространение дискриминационных высказываний относительно национальности, возраста, пола и других признаков.

Срок проверки с 7 по 15 декабря 2023 года.

Как сообщал Укринформ, языковед, доктор филологических наук, преподаватель Львовской политехники, экснародный депутат Украины Ирина Фарион обвинила военных, в частности бойцов "Азова", в том, что они общаются на русском языке. Ее высказывания вызвали негодование в обществе.