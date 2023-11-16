Нацсовет проведет проверку "5 канала" за эфир из Фарион
Национальный совет по телевидению и радиовещанию назначил внеплановую проверку "5 канала" из-за трансляции программы "Рандеву с Яниной Соколовой", где гостем была бывшая народная депутат Ирина Фарион, сообщает Укринформ.
Такое решение было принято на заседании Нацсовета 16 ноября.
"В Национальный совет по телевидению и радиовещанию поступили письма Уполномоченного Верховной Рады по правам человека и Службы безопасности Украины по информации о трансляции программы "Рандеву с Яниной Соколовой" 4 ноября, где гостем была бывшая народная депутат, языковед Ирина Фарион", - сказал член Нацсовет Максим Оноприенко.
По его словам, это послужило поводом к проведению мониторинга.
Он отметил, что по результатам проведения мониторинга у программы есть признаки нарушения закона "О медиа", который запрещает распространение дискриминационных высказываний относительно национальности, возраста, пола и других признаков.
Срок проверки с 7 по 15 декабря 2023 года.
Как сообщал Укринформ, языковед, доктор филологических наук, преподаватель Львовской политехники, экснародный депутат Украины Ирина Фарион обвинила военных, в частности бойцов "Азова", в том, что они общаются на русском языке. Ее высказывания вызвали негодование в обществе.