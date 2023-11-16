Зеленский: РФ больше не может использовать Черное море как плацдарм
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия больше не способна использовать Черное море как собственный плацдарм, а Украине удалось перехватить инициативу и сместить врага пытаться спрятать военные корабли, сообщает Украинская правда.
Об этом Зеленский заявил в выступлении на саммите Парламентской ассамблеи организации Черноморского экономического сотрудничества
"Впервые в мире именно в Черном море начал действовать флот морских дронов - украинский флот. Хочу отметить и то, что теперь - как один из главных результатов наших действий - Россия не способна использовать Черное море как плацдарм для дестабилизации других регионов мира.
Поэтому сейчас как никогда ранее очевидно, что наше сотрудничество в нашем регионе Черного моря должно только увеличиваться", – сказал он.
Зеленский отметил, что удалось обеспечить защиту западной части Черного моря, которая сейчас позволяет работать морским экспортным коридорам.
Новый вес сейчас приобретает Дунайский регион - тоже критический для глобальной безопасности.
Президент добавил, что Украина смогла перехватить у России инициативу в Черном море и создали такие условия безопасности, которые заставляют агрессора бежать из восточной части акватории и пытаться спрятать военные корабли.
В состав ПАЧЭС входит 13 стран: Азербайджан, Албания, Болгария, Армения, Греция, Грузия, Молдова, Северная Македония, РФ, Румыния, Сербия, Турция и Украина.