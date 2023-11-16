Зеленский: РФ больше не может использовать Черное море как плацдарм

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия больше не способна использовать Черное море как собственный плацдарм, а Украине удалось перехватить инициативу и сместить врага пытаться спрятать военные корабли, сообщает Украинская правда.

Об этом Зеленский заявил в выступлении на саммите Парламентской ассамблеи организации Черноморского экономического сотрудничества

"Впервые в мире именно в Черном море начал действовать флот морских дронов - украинский флот. Хочу отметить и то, что теперь - как один из главных результатов наших действий - Россия не способна использовать Черное море как плацдарм для дестабилизации других регионов мира.

Поэтому сейчас как никогда ранее очевидно, что наше сотрудничество в нашем регионе Черного моря должно только увеличиваться" , – сказал он.

Зеленский отметил, что удалось обеспечить защиту западной части Черного моря, которая сейчас позволяет работать морским экспортным коридорам.

Новый вес сейчас приобретает Дунайский регион - тоже критический для глобальной безопасности.

Президент добавил, что Украина смогла перехватить у России инициативу в Черном море и создали такие условия безопасности, которые заставляют агрессора бежать из восточной части акватории и пытаться спрятать военные корабли.

В состав ПАЧЭС входит 13 стран: Азербайджан, Албания, Болгария, Армения, Греция, Грузия, Молдова, Северная Македония, РФ, Румыния, Сербия, Турция и Украина.