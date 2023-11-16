Финляндия решила закрыть четыре пункта пропуска с Россией

Правительство Финляндии решило закрыть некоторые пункты пропуска на границе с Россией в ночь на субботу, 18 ноября, из-за растущего потока искателей убежища. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, сообщает Европейская правда.

Пункты пропуска, которые будут закрыты с 00:00 18 ноября, это пограничные станции Иматра, Ниирала, Нуйямаа и Ваалимаа. Ограничения будут действовать до 18 февраля 2024 года.

"Это не острая чрезвычайная ситуация, а организованная операция. Работа российских пограничных органов изменилась и они стали пускать людей без надлежащих документов через границу" , – сказал Орпо.

По словам главы МВД Мари Рантанен, Финляндия должна была отреагировать на растущее количество просителей убежища.

"Это решение принято на основании выводов и информации от пограничников и других ведомств. Есть явные признаки того, что власти иностранного государства сыграли свою роль в прибытии (людей), которые незаконно пересекли границу" , – отметила она.

В то же время заявления о предоставлении международной защиты можно будет подать на северных пунктах пересечения границы Вартиус и Салла, которые вместе с пунктами Куусамо и Рая-Йоосеппи останутся открытыми.