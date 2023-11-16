СБУ объявила о подозрении министру энергетики России

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении министру энергетики РФ Николаю Шульгинову, который способствовал подключению военных баз РФ к электростанциям в Херсонской области, сообщает Экономическая правда.

"Служба безопасности собрала доказательную базу на подсанкционного Николая Шульгинова - министра энергетики РФ, - который причастен к ведению агрессивной войны России против Украины" , - говорится в сообщении.

По данным следствия, чиновник способствует высшему военно-политическому руководству РФ в обеспечении электроэнергией оккупационных группировок.

"Для этого в июле 2022 года Шульгинов прибыл во временно оккупированный Крым, где анонсировал "присоединение" энергосистемы полуострова к захваченным электростанциям на левобережной Херсонщине. Согласно замыслу российского чиновника соответствующие высоковольтные линии электропередач функционируют по направлениям "Каховская - Джанкой" и "Каховская - Островская" , - отмечается в сообщении.

В украинской спецслужбе уточняют, что таким образом министр энергетики РФ обеспечивает энергоснабжение военных подразделений и оккупационных администраций России, которые базируются на временно оккупированной территории на юге Украины. Кроме того, как отмечается в сообщении, Шульгинов выполняет задачи по подключению захваченных украинских энергообъектов к единой энергосистеме страны-агрессора.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Шульгинову о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч.ч. 1, 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).

Поскольку подозреваемый находится на территории РФ, продолжаются комплексные мероприятия по привлечению его к ответственности за преступления против Украинского государства.