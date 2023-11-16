В Минфине рассказали, будут ли бюджете деньги на ремонт дорог

Все средства из дорожного фонда в 2024 году будут перенаправлены на нужды безопасности и обороны. Однако это не означает, что дорожная отрасль останется без финансирования. Об этом заявили в Министерстве финансов, сообщает Лига.Бизнес.

"Все средства из дорожного фонда на следующий год (94,7 млрд грн) будут перенаправлены на нужды обороны, что позволит мобилизовать все возможные внутренние ресурсы на это направление. Это не только инвестиция в победу, но и создание новых рабочих мест и поддержка экономики" , – отметил министр финансов Сергей Марченко.

Дорожная отрасль в следующем году продолжит получать финансирование благодаря трем ключевым источникам: