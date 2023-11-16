В РФ нашли мертвым экскомандующего 6-й армией Военно-воздушных сил и ПВО

Бывший командующий 6-й армией Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны РФ, генерал-лейтенант Владимир Свиридов найден мертвым в его доме в Ставропольском крае, сообщает Украинская правда.

По словам собеседника РИА Новости, возле Свиридова лежало тело женщины, ее личность устанавливается. Baza и "Коммерсант" утверждают, что это жена генерала.

"Коммерсант" сообщает, что тела были обнаружены днем 15 ноября, они лежали рядом в постели. 68-летний генерал и его 72-летняя жена жили в доме на территории поселка Анджиевский, который относится к городу Минеральные Воды.

Сообщается, что Свиридов с женой умерли еще неделю назад.

Фото: Центр военно-политических исследований МГИМО

Источник РИА Новости сказал, что признаков насильственной смерти не обнаружено.

По одной из версий, они могли погибнуть от отравления угарным газом, но специалисты местного Горгаза после проведения замеров не обнаружили в доме превышения нормы угарного газа, пишет "Коммерсант".

Расследование проводит региональное управление ФСБ России.