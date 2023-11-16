Си Цзиньпин заявил о готовности Китая быть "партнером и другом" США

Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов быть партнером и другом Соединенных Штатов, и пообещал, что КНР пригласит 50 тысяч американских подростков к себе на учебу и вернет больших панд в зоопарки США. Об этом он сказал в выступлении на совместном приветственном банкете групп дружбы США – Китай в Сан-Франциско, сообщает Укринформ.

"Китай готов быть партнером и другом Соединенных Штатов" , – заявил Си.

По его словам, фундаментальными принципами, которыми Китай придерживается в отношениях с США, являются взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество.

Китайский лидер пояснил, что взаимное уважение предполагает понимание и уважительное отношение обеих стран к уникальным путям развития и социальных систем друг друга, сформированных их собственной историей, культурой, географическим расположением и другими факторами.

"Эти два пути разные, но оба являются выбором людей, оба ведут к общим ценностям всего человечества и оба следует уважать" , - отметил глава КНР.

Мирное сосуществование, по его словам, является основной нормой международных отношений, которой Китай и Соединенные Штаты должны соблюдать.

"Рассматривать Китай, настаивающий на мирном развитии, как угрозу, значит сбиться с пути. Китай никогда… не вмешивается во внутренние дела США и не намерен бросать им вызов. Китай рад видеть преуспевающие Соединенные Штаты, и так же США должны приветствовать мирный, стабильный и преуспевающий Китай" , - подчеркнул Си.

Выигрышное сотрудничество он назвал трендом времени и основой китайско-американских отношений.

"Китай стремится к высококачественному развитию, Соединенные Штаты тоже работают над восстановлением экономики. Между двумя сторонами существует неограниченное пространство для сотрудничества, и они могут добиться общего успеха и взаимовыгодных результатов" , - убежден лидер Китая.

Он рассказал о договоренности с президентом Джо Байденом способствовать диалогу и сотрудничеству между двумя странами в области дипломатии, экономики и торговли, науки и технологий, сельского хозяйства, военной и других, и отдельно остановился на поддержке культурных и гуманитарных обменов между людьми.

"Хочу сообщить, что для расширения обменов между народами Китая и Соединенных Штатов, особенно молодым поколением, Китай готов пригласить 50 тысяч американских подростков приехать в Китай на учебу в течение следующих пяти лет" , - сказал Си.

По его словам, ему известно о том, что многие американцы, особенно дети, очень расстроились из-за переезда в Китай крупных панд из зоопарка Сан-Диего в Калифорнии и очень хотят увидеть их снова.

"Большие панды являются вестниками дружбы между народами Китая и США. Мы готовы и дальше сотрудничать с Соединенными Штатами в защите больших панд и стремлении удовлетворить желание жителей Калифорнии для укрепления дружбы между двумя народами" , - отметил он.

Как сообщалось, в КНР есть монополия на панд. Пекин не продает медведей, а отдает в аренду за отдельную плату.

При этом Пекин ведет "дипломатию панд", передавая животных странам-партнерам и возвращая обратно в периоды обострения.

Первые панды приехали в США после нормализации отношений между странами в 1972 году, однако Китай заявил о намерении не продлевать договоры аренды с зоопарками в Соединенных Штатах и вернуть животных на родину.

В этом месяце в КНР вернули трех панд из Национального зоопарка Вашингтона.

Три других американских зоопарка, в которых есть китайские панды, Атланта, Сан-Диего и Мемфис, либо уже отдали панд, либо вернут их в течение следующего года.