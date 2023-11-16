Стала известна дата следующего "Рамштайна"

Новая встреча Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн") состоится уже на следующей неделе. Она запланирована на 22 ноября.﻿ Об этом заявили в Минобороны Норвегии, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Как указано на сайте ведомства, министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам примет участие в новой встрече контактной группы, которая состоится 22 ноября.

"Американский министр обороны (Ллойд Остин - ред.) пригласил на встречу министров обороны и начальников оборонных ведомств из около 50 стран, чтобы обсудить дальнейшую военную поддержку Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе" , - говорится в сообщении.

В представительстве главы Минобороны Норвегии отметили, что он примет участие в "Рамштайне" в онлайн-формате из Стокгольма, где находится на встрече в формате стран так называемой Северной группы.