Минфин показал расходы на Вооруженные силы за октябрь 2023 года

В октябре 2023 года расходы общего фонда государственного бюджета составили 228,5 млрд грн, из которых 111,6 млрд грн были направлены на поддержку Вооруженных Сил Украины и зарплаты военнослужащих, сообщает Экономическая правда.

Это следует из информации Министерства финансов о расходах общего фонда госбюджета в октябре.

Так, в октябре расходы госбюджета составили 228,5 млрд гривен.

Из них на поддержку Вооруженных Сил Украины было направлено 31,8 млрд грн. Это расходы на приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;

На денежное содержание военнослужащих в октябре направили - 79,8 млрд грн.

Для сравнения, в сентябре расходы госбюджета составили 230 млрд гривен. На поддержку Вооруженных Сил Украины было направлено 27 млрд грн. На денежное содержание военнослужащих было направлено 87 млрд грн.

В августе расходы составили 248,4 млрд гривен. Из них на поддержку Вооруженных Сил Украины было направлено 39,9 млрд грн. На денежное содержание военнослужащих было направлено 75,7 млрд грн.